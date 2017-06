Gebruikt straks enkel Belg nog AZERTY

Wordt ons land het laatste dat met azertytoetsenborden werkt? In september zullen we het weten. Dan beslissen de Fransen of ze komaf maken met deze lay-out, die enkel bij ons en bij de zuiderburen in omloop is. Het azertytoetsenbord is begin twintigste eeuw ontworpen om makkelijker Frans te schrijven, met eigen toetsen voor veelgebruikte accentletters zoals à, ç, é, è en ù. Bij ons kwam het er omdat Frans lang de belangrijkste administratieve taal was. Daardoor leeft in België de enige niet- Franstalige taalgroep die ook met het azertyklavier werkt: de Vlamingen.