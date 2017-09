Gebakken broodje

De naam Rodolphe Landemaine doet misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar de Franse broodbakker en patissier leerde de kneepjes van het vak in de keukens van beroemde huizen zoals Ladurée en Paul Bocuse alvorens in 2007 in Parijs zijn eerste bakkerij Maison Landemaine te openen. Ondertussen telt de bakkerij veertien vestigingen waarvan een in Tokio. In zijn boek Kookschool,brood en banket, pent Rodolphe zijn knowhow neer en verklapt hij de geheime recepten van Maison Landemaine. De lijvige handleiding begint bij de basis waarin de producten, meelsoorten, technieken, gistingsetappes en deegsoorten aan bod komen. Deel twee beslaat de recepten en toont op mooi vormgegeven pagina's met stap-voor-stapfoto's hoe je de perfecte baguette, bagel of brioche maakt. Vanaf nu komen zondagse broodjes gewoon uit je eigen oven!