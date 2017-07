GAME NOT OVER

Ook als u nooit videogames speelt, hebt u wellicht al van FIFA, Call of Duty, Grand Theft Auto en Super Mario Bros. gehoord. Bent u wél een gamer, dan zullen iets obscuurdere titels als Red Dead Redemption, Brütal Legend en Shadow of the Colossuswel een belletje doen rinkelen. Maar kent u, uit eender van beide bevolkingsgroepen zijnd, titels als Zak McKracken and the Alien Mindbenders,Attack of the Mutant Camels, Eye of the Beholder, Vib Ribbon en The King of Chicago?