Gallopin, Roglic en Izagirre gaan ook hard onderuit

Niet alleen Valverde, ook zijn 28-jarige landgenoot Ion Izagirre, de kopman van Bahrain-Merida, knalde met zware gevolgen tegen de dranghekken. Het ziekenhuis stelde een onstabiele breuk in de wervelkolom vast. Izagirre wachtte ook een operatie. "Dit is een zware klap. Ion was onze kopman. Renners en staf zullen nieuwe uitdagingen zoeken in deze Tour", luidde het bij Bahrain-Merida. Voor Tony Gallopin (29) had de Tour eveneens niet slechter kunnen beginnen. Een valpartij en een inbraak vergalden zijn openingsweekend. Het was half zes 's ochtends toen Gallopin werd wakker gebeld door een bewakingsfirma: er had iemand ingebroken in zijn woning. De dieven waren slechts een handvol minuten binnen, maar gingen wel aan de haal met zijn Audi A4. Een goede tijdrit moest het slechte nieuws doen vergeten, maar ook daar liep het fout.