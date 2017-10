Gå Nord Antwerpen

Bakstenen muren, kelners met een hipsterbaard, keramieken kommetjes om uit te eten, en dat alles in een gerenoveerd industrieel pand in een opkomende buurt. In Gå Nord hangt een zweem van het soort hipheid waar Amsterdam goed in is: het juiste concept op het juiste moment, nieuw genoeg om te verbazen, vriendelijk genoeg om niemand af te schrikken. Voor het interieur wordt er naar het Japanse wabi-sabi verwezen, de schoonheid van de imperfectie. Voor de keuken wijst men naar Scandinavië, met woorden als lille (weinig: de voorgerechten), stor (veel, de hoofdgerechten) en desserter op de kaart. Er is een menu van de chef: Turen Rundt (rondreis, 39,50 euro), maar vriend L. en ik gaan graag à la carte. Al duurt het even voor we la carte ontvangen.