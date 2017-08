Fusiegemeenten schuiven schulden door

De Vlaamse regering neemt in totaal 49,69 miljoen euro schulden over van de 8 gemeenten die reeds beslist hebben om op 1 januari 2019 te fuseren. Het gaat om Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselare, en Overpelt en Neerpelt. Dat antwoordde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (Groen). Vlaamse gemeenten die uiterlijk eind 2017 beslissen te fuseren, genieten van een schuldovername van 500 euro, met een maximum van 20 miljoen euro per fusie. Bij deze eerste fusies ligt de schuldkwijtschelding het hoogst bij Overpelt en Neerpelt. Daar gaat het om 15,9 miljoen euro. Tot nog toe hebben enkel Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek een definitief voorstel overgemaakt tot fusie. In de 6 andere gemeenten keurden de gemeenteraden de fusie principieel goed.