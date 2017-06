Froome zonder meesterknecht Poels naar Tour de France

Wout Poels maakt geen onderdeel uit van de selectie die Sky-kopman Chris Froome aan zijn vierde Tour-zege moet helpen. De 29-jarige Poels was vorig jaar de belangrijkste adjudant van winnaar Froome. Af en toe leek Poels bergop zelfs sterker dan zijn kopman. Maar deze Tour is er dus geen plek voor de Nederlander, die te laat is hersteld van een ernstige knieblessure. Gisteren maakte Sky de definitieve namen bekend die op 1 juli aan de start staan in Düsseldorf: Sergio Henao, Vasil Kirijenka, Christian Knees, Mikel Landa, Mike Nieve, Luke Rowe, Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski moeten Froome aan een nieuwe Tour-zege helpen. Een domper voor Poels, die een paar dagen geleden in De Telegraaf liet optekenen dat hij vertrouwen had in Tour-deelname.