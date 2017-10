Froome: 'Ik leefde als een vampier'

In zijn zoektocht naar marginal gains ging Chris Froome heel ver. Tot nachtelijke trainingen toe, zegt de viervoudige Tour-winnaar in ShortList Magazine. "Ik stak mezelf in het hoofd dat slechts één keer trainen per dag stom was", luidt het. "Dus concentreerde ik me een week lang uitsluitend op trainen, eten en slapen. Zo kwam ik om twee uur in de namiddag terug van training, ik at wat, kroop tot acht uur in bed en vertrok dan opnieuw voor een tocht van zes uur. Die cyclus herhaalde ik. Ik fietste 's nachts en sliep overdag, leidde het leven van een vampier. Vijf dagen hield ik dat vol. Toen crashte ik."