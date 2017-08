Franse president vraagt Erdogan journalist vrij te laten

De Franse journalist volgt een opleiding aan de Brusselse journalistenschool Ihecs. Macron sprak telefonisch met de Turkse president over zijn vrijlating. Hij vroeg behalve betere detentieomstandigheden en een snelle vrijlating, ook de terugkeer van de man naar Frankrijk. Volgens het Elysée zijn beide presidenten het eens geworden verder contact te houden, ook op ministerieel niveau, om een positieve uitkomst te bewerkstelligen. Bureau werd eind juli opgepakt aan de grenspost van Habur, tussen Turkije en Irak, toen hij het land wilde verlaten. De journalist was in de regio om een reportage te actualiseren die hij enkele jaren geleden gemaakt had over de strijders van de Volksbeschermingseenheden (YPG).