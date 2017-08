Franse politie arresteert man met mes aan Eiffeltoren

In Parijs heeft de politie zaterdag rond 23.30 uur een gewapende man opgepakt die aan de Eiffeltoren probeerde de veiligheidscontroles te omzeilen. Het parket van Parijs is een onderzoek gestart, meldt een gerechtelijke bron. De man duwde een veiligheidsagent opzij, trok een mes en riep "Allah is groot". Militairen die er patrouilleerden, slaagden erin hem snel te overmeesteren. De dader verzette zich volgens de bron niet en de politie arresteerde hem. Volgens de politie was de man alleen. Er is nog geen duidelijkheid over zijn motief. Naar verluidt wilde de man een aanslag plegen tegen een militair. Hij zou in contact staan met terrreurgroep IS, zou hij gezegd hebben tijdens zijn verhoor, weet een bron met kennis van zaken. Het gaat om een jonge Fransman, geboren in 1998 in Mauritanië.