Francken krijgt ongelijk in Luik: Sudanezen niet uitgewezen

De rechtbank van Luik heeft het derdenverzet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verworpen. De Sudanezen in het gesloten centrum van Vottem mogen niet worden teruggestuurd.

Eerder deze maand had de rechtbank in Luik de uitwijzingen van de 26 Sudanezen in het gesloten centrum in Vottem verboden, met een dwangsom van 20.000 euro per overtreding. De rechter deed dat na een eenzijdig verzoekschrift van de Ligue des Droits de L'Homme. Door het derdenverzet van de staatssecretaris kwamen nu ook zijn standpunten aan bod, maar de rechter bleef bij zijn eerste uitspraak. Francken gaat in beroep en wijst op het contrast met een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Daar hadden drie Sudanezen in een gesloten centrum de invrijheidstelling gevraagd.