Foket niet door medische testen bij Atalanta

Thomas Foket verhuist niet naar Atalanta. Zijn transfer leek in rond, tot zaterdag doorsijpelde dat hij niet geslaagd was voor zijn medische testen. Het contract voor vier jaar dat hij had ondertekend, ging door de papierversnipperaar. Om welk medisch probleem het precies ging, werd niet gezegd. Vreemd is het in elk geval. In de drie seizoenen die Foket voor Gent speelde, was hij zelden geblesseerd. Atalanta ging dan vol voor Timothy Castagne van Racing Genk, maar die heeft zijn zinnen gezet op een avontuur bij OGC Nice.