Firmawagen ruilen voor cash? Nee, dank u

Het kernkabinet bereikte vorige week een akkoord over het mobiliteitsbudget. Daarin zit de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2018 een bedrijfswagen in te ruilen voor extra nettoloon. Het bedrag wordt bepaald op basis van de waarde van de laatste bedrijfswagen. Voor wie een tankkaart gebruikt, is een verhoging van 20 procent voorzien. Concreet zal het maandelijkse bedrag dat de werknemer op de rekening krijgt, tussen de 400 en 900 euro schommelen. Dat lijkt een aardige duit, maar het plan zal de Belg niet kunnen overtuigen zijn firmawagen in te leveren. Dat verwachten de werkgevers zelf.