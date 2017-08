Financiële beloning voor orgaandonatie is nefast

In De Morgen van 22 augustus verscheen een vurig pleidooi van Frederike Ambagtsheer voor het financieel belonen van orgaandonoren. Haar redenering luidt dat dit de enige manier is om de mensonterende zwarte markt in organen tegen te gaan. Zo'n markt bestaat in vele ontwikkelingslanden en is in belangrijke mate gericht op rijke orgaantoeristen uit het Westen. De alarmkreet van Ambagtsheer kunnen we onderschrijven en haar grensverleggende onderzoek verdient alle lof. Haar voorgestelde oplossing moet evenwel worden verworpen. Het is een illusie om te geloven dat een systeem waarbij financiële prikkels worden gegeven om mensen te overtuigen een orgaan te doneren, op termijn de wachtlijsten en dus ook de zwarte markt zal wegwerken.