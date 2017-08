Filmklassieker 'Gone with the Wind' is te racistisch

In het Orpheumtheater in Memphis, Tennessee wordt de filmklassieker Gone with the Wind al 34 jaar lang elke zomer vertoond. Maar nu is besloten de film voorgoed uit de bioscoop te bannen, omdat die een racistisch beeld van zwarten zou schetsen en een geromantiseerd beeld zou geven van de verdwenen plantagecultuur. Gone with the Wind zou door zijn simplistische portrettering van Afro-Amerikanen onnodig kwetsend zijn voor de zwarte bevolking van Memphis, de stad waar bijna vijftig jaar geleden burgerrechtenactivist Martin Luther King werd doodgeschoten.