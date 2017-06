FIFA-rapport kan Russische corruptie niet bewijzen

Het 430 pagina's dikke dossier wordt ook het Garcia-rapport genoemd en het houdt de voetbalwereld al jaren bezig. Het stamt uit het najaar van 2014 en is vernoemd naar de Amerikaanse advocaat Michael J. Garcia, die in opdracht van de FIFA onderzoek deed naar de WK-toewijzingen. Het WK 2022 kwam terecht bij Qatar, een land zonder enige voetbalcultuur waar het 's zomers te warm is om te voetballen - daarom wordt het WK 2022 voor het eerst in de geschiedenis in de winter gespeeld.