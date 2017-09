FIFA onderzoekt jeugdtransfers van Chelsea

De FIFA heeft een onderzoek gestart naar de transferpraktijken van Chelsea. De club wordt ervan verdacht op onrechtmatige manier minderjarige buitenlandse spelers te hebben vastgelegd. De club ontkent: "Wij zijn in orde met alle FIFA-regels." Het is de derde keer dat de club van Hazard in het vizier komt voor het onrechtmatig vastleggen van spelers. In 2009 kreeg Chelsea een eerste keer een transferverbod opgelegd, maar na beroep bij het TAS werd die schorsing ongedaan gemaakt. Vorig jaar onderzocht de wereldvoetbalbond de overgang van Bertrand Traoré.