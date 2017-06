Fietsostrades tot in Aarschot en Brussel

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant werken samen aan een fietsostrade Lier-Aarschot en Mechelen-Brussel. "Tot nu toe moedigden we vooral gemeenten aan om samen te werken, maar nu gaan we ook zelf grensoverschrijdend te werk", zegt Antwerpse gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). Momenteel is het grootste deel van de fietsroute Antwerpen-Essen klaar, terwijl Antwerpen-Lier en Herentals-Balen al in volle ontwikkeling zijn. De fietsostrade Antwerpen-Mechelen werd eerder al geopend. En voor Lier-Herentals is een voorbereidende studie besteld om het voorkeurstraject te bepalen. Nu komen er ook fietsostrades in samenwerking met Vlaams-Brabant. "De uitdaging is groot, want Vlaams-Brabant telt nog veel minder woon-werkverkeer per fiets in vergelijking met de rest van Vlaanderen", zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V).