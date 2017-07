Festivalgangers geven Rock Werchter een welverdiende (★★★★★)

Werchter-maagden, -habitués, dagjestoeristen en die hard-kampeerders, allemaal riepen ze gisteren in koor: het Rock Werchter-ticket was zijn prijs helemaal waard! "Ik kwam voor de vaste waarden", vertelt Rik, "maar ook voor de ontdekkingen, en geen van twee stelde teleur." Dit jaar was zijn 25ste keer op Werchter. De eerste keer was hij twaalf en mocht hij de pinten voor zijn grote broer bestellen. Hij heeft sindsdien nog maar één editie gemist: in 2000, het jaar waarin hij tot priester werd gewijd.