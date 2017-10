Festival Het Betere Boek richt de blik op Rusland

Het tweedaagse Gentse festival Het Betere Boek slaat komend weekend de vleugels uit en kijkt richting Rusland. Het zocht daarvoor Oost-Europa-kenner en schrijver Johan de Boose aan als curator. Aanleiding is het feit dat in Rusland exact 100 jaar geleden een revolutie plaatsvond die de geschiedenis grondig door elkaar husselde. "Maar we richten ons niet uitsluitend op het verleden", zegt De Boose. "We willen ook de brug naar vandaag te slaan, met hedendaagse auteurs." Volgens De Boose wordt Rusland tegenwoordig te eenzijdig geïdentificeerd met de persoon van Poetin. "Uit het dagelijkse nieuws rijst een sfeer van ongerustheid of dreiging op rondom Rusland. Maar we willen ook de positieve kanten laten zien en de immense rijkdom van de literatuur en kunst. De Russische poëzie bijvoorbeeld is zo rijk - met al zijn Nobelprijswinnaars - en ook op economisch en politiek vlak is er een breed spectrum aan opiniemakers.