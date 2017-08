De zanger van de Britse band Architects kreeg een staande ovatie op het Nederlandse festival Lowlands toen hij een aanrander in het publiek aansprak. Sam Carter stopte met zingen toen hij zag hoe de man naar de borst van een crowdsurfende vrouw greep. "Het is walgelijk, dat doe je gewoon niet. Het is niet jouw lichaam en je betast niet zomaar iemand, niet in mijn show. Dus als je van plan bent dat nog een keer te doen, rot dan maar op en kom niet terug. Laat dit een veilige plek zijn voor iedereen." TV. Een groep hackers is aan de inloggegevens van verschillende socialemedia-accounts van HBO gekomen en heeft die gedeeld met de nieuwssite Mashable. Het gaat onder meer om de Twitter-accounts van Game of Thrones, Westworld en HBO zelf.