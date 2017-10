Het is niet alleen feest bij Quadro omdat ze 25 jaar bestaan, maar ook omdat Kurt en Veerle Van Kerkhoven hier van jouw foto, kledingstuk of voorwerp een waar kunstwerk maken. Hun lijsten zijn op maat en worden vervaardigd in eigen atelier. Je zit hier gebeiteld voor topwerk. Niet alleen behaalde Kurt in Londen het diploma van Commended Framer, Quadro werd ook erkend met het Handmade in Belgium-label en kreeg van de Belgische overheid het Erkend Ambacht-label. Niet verwonderlijk is dit ook een geliefd adres voor kunstenaars die hun werk laten inlijsten voor een expositie. Behalve voor inlijstingen op maat kun je hier terecht voor wissellijsten, kwalitatieve ophangsystemen en een klein assortiment kunst.

Quadro Inlijstatelier, Liersesteenweg 64, Aarschot. www.quadro.be.