Federer trekt met vertrouwen naar Wimbledon

Roger Federer lijkt klaar om op Wimbledon mee te strijden voor de titel. De Zwitser, die het grandslamtoernooi in Londen voor het laatst won in 2012, was gisteren voor de negende keer de beste in Halle. Federer versloeg in de finale op overtuigende wijze de Duitser Alexander Zverev: 6-1, 6-3. "Je had wel wat aardiger kunnen zijn door mij iets meer punten te gunnen", zei Zverev na afloop. De partij duurde slechts 53 minuten. Federer stond in Halle geen set af. Voor Federer was het zijn vierde toernooizege in 2017, zijn 92ste in totaal. Begin dit jaar schreef de 35-jarige tennisvirtuoos de Australian Open op zijn naam, gevolgd door Indian Wells en Miami. Wimbledon begint volgende week maandag. Federer won er al zeven keer.