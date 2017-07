Fatih-moskee gelast gesprek met minister Homans af

Het bestuur van de Fatih Camii-moskee in Beringen heeft het gesprek afgelast met Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Ze had de erkenning van de moskee vorige week ingetrokken omdat "bevolkingsgroepen er tegen elkaar worden opgezet". Normaal gezien zou het bestuur Homans vandaag ontmoeten, maar het ziet daar nu zelf vanaf. Dat is opvallend, want het was de moskee zelf die had aangedrongen op het gesprek. De reden waarom is onduidelijk. "Eventueel wordt er nog een nieuwe afspraak gemaakt, maar die kans is heel klein", zegt Erdogan Yildiz van het moskeebestuur. De minister liet eerder al weten dat haar beslissing onherroepelijk was. De woordvoerder van Homans: "Tot donderdag hadden we nog geen bevestiging gekregen van de afspraak, daarom hebben wij zelf nog eens een mail gestuurd.