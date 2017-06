Fans willen Axl en Slash, en verder niets

Zouden ze het voor het geld doen, die mannen van Guns N' Roses? We hebben daar toch onze twijfels over: met wat de vroegere most dangerous band in the world aan inkomsten van hun T-shirtverkoop binnenrijft, moeten ze al over een klein fortuin beschikken. De weide van Werchter, die zaterdag met TW Classic voor geopend werd verklaard, was op geheel eigen wijze immers ook een catwalk voor een Guns N' Roses-modeshow. Van de meer dan 59.000 festivalgangers droegen er ontelbaar veel een GnR-shirt, bedrukt met het klassieke kogellogo, met de hoes van Appetite for Destruction, of met de tourdates van Use Your Illusion.