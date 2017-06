Familieplage Zeebrugge

Zeebrugge of Blankenberge, elk amper 14 kilometer van Brugge maar een wereld van verschil. Als Bruggeling moest je kiezen en zodra de keuze gemaakt was, werd het je vaste stek voor jaren vol strandgenoegen. Blankenberge: veel volk en nog meer volk als de trein vanuit Antwerpen bij het eindstation stopte. Ambiance, terrasjes, schepijs op elke hoek, de velodroom met de gekke fietsen die je als kind toch altijd eens wilde proberen en waardoor je voor de rest van de dag pijn aan je gat kreeg, en "boules de Berlin, boules de l'Yser": een vijftiger, steeds in kraaknet wit pak met een grote plateau op zijn hoofd en twee keuzes: gevuld met crème patissière of met confituur. De strandverkoper als een soort cultureel erfgoed uit de tijd dat Blankenberge nog de chicste badplaats van de kust was.