Factuur vergrijzing loopt op tot 14 miljard

De Vergrijzingscommissie is in haar vooruitzichten iets pessimistischer dan vorig jaar: volgens hen zou ons land vanaf 2040 jaarlijks 14 miljard extra uitgeven om de vergrijzingskosten op te vangen. Dat is bijna twee keer het huidige begrotingstekort. "Maar waarschijnlijk kost het ons nog veel meer", zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Econopolis. De commissie gaat volgens hem uit van té optimistische hypothesen, over onder meer de groei en de werkgelegenheid. Bovendien komen hervormingen pas op kruissnelheid tegen 2030: pas dan is 67 jaar de officiële pensioenleeftijd: "Zoveel tijd hebben we niet." Enkele weken geleden pleitte de Hoge Raad voor Werkgelegenheid ervoor om de pensioenleeftijd al vijf jaar eerder op te trekken naar 67. De kans is klein dat een politicus dat wil doen.