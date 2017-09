Extreem hete zomers worden hier normaal

Terwijl de Belgische zomer de boeken in ging als vrij normaal, werden elders in Europa records gebroken. Vooral rond de Middellandse Zee maakten veel regio's de warmste of de op een na warmste zomer ooit gemeten mee. Begin augustus deed de natuur er nog een schepje bovenop met hittegolf Lucifer. Van Zuid-Frankrijk tot de Balkan piekte het kwik een paar dagen boven de 40 graden, terwijl het in de nachten hier en daar boven de 30 bleef hangen. De hand van de mens was in deze recordhitte duidelijk, schrijven meteorologen in een rapport. "Door de opwarming van de aarde is de kans op zo'n zomer nu één op tien", zegt Geert Jan van Oldenborgh van het Nederlandse weercentrum KNMI. "Dat was een eeuw geleden hooguit één op honderd.