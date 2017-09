Het kapverbod voor de bomen aan de Charlottalei in Antwerpen is verlengd. Het plaatselijke buurtcomité heeft per eenzijdig verzoekschrift bedongen dat de kastanjes tot 18 september mogen blijven staan. Volgens het Antwerpse districtsbestuur moeten 54 kastanjebomen voor wegwerkzaamhedengekapt worden. De bomen zouden ook ziek en vervangen worden. Het buurtcomité is het niet eens met die visie en hekelt dat er - volgens hen bewust - geen onderzoek naar de impact op de luchtkwaliteit gevoerd is.