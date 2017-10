Extra breuken en spoedoperatie voor Bakelants

Wielrenner Jan Bakelants (31) werd gisteren vanuit Como eindelijk naar België gerepatrieerd, na zijn zware val van afgelopen zaterdag in de Ronde van Lombardije. Nader onderzoek bracht naast zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels ook nog een fractuur in twee lendenwervels aan het licht. Vandaag ondergaat Bakelants in het Leuvense Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg een dringende operatie. Een opluchting, die repatriëring. "Jan werd met de beste zorgen omringd in Italië, maar het Ospedale Sant'Anna in San Fermo della Battaglia was toch eerder aan de kleine en bescheiden kant", zegt manager Dries Smets. "Door onder meer een hemothorax, waarbij er bloed in de longen lekt, was het niet mogelijk om hem vroeger over te brengen naar België. Inmiddels is zijn toestand gestabiliseerd."