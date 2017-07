Ex-sportreporter Marc Stassijns overleden

Marc Stassijns, die tussen 1991 en 1999 de BRTN/VRT-sportredactie leidde, is op 78-jarige leeftijd aan een slepende ziekte overleden. Stassijns raakte bij het grote publiek bekend voor zijn wielerverslaggeving. Hij startte in 1961 als sportreporter bij de BRT-radio en zou samen met Jan Wauters tussen 1963 en 1989 liefst 25 keer de Tour de France volgen. "Wauters was poëtischer, Stassijns had meer de snelle stijl van een sprinter: zeer ad rem", weet huidig Tour-commentator Michel Wuyts. "Hij had ook veel humor."