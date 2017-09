Even over het hek piepen

Boven de stalen muur tussen de Verenigde Staten en Mexico, ter hoogte van het stadje Tecate, prijkt een twintig meter hoge foto van een peuter. Het kind lijkt de grensmuur wel vast te houden, een idee van de Franse kunstenaar JR, die zo het probleem van immigratie wil aankaarten. 'Toen ik voor het eerst de grens tussen Mexico en de VS bezocht, dacht ik zoals zoveel mensen dat er nog geen muur was, omdat meneer Trump elke dag spreekt over het bouwen van zo'n muur', zegt JR. 'Maar er is in feite een hek dat er al een hele tijd staat en hij wil het gewoon groter en langer maken.' Kikito, de bijnaam die het kindje kreeg, zal nog een maand over de grensmuur blijven gluren.