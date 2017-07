Even kijken of het morgen regent in de tuin

Met een app op je telefoon zien hoe het weer bij jou in de straat of op je favoriete terrasje is: in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt er al mee geëxperimenteerd. Ook bij ons is het weerbericht van de toekomst in volle ontwikkeling.

Deze nauwkeurigere metingen zijn niet alleen bedoeld om een buurtbarbecue niet in het water te laten vallen, of om zonder zorgen op een terrasje te zitten. Vooral in extreme weersituaties zou de technologie mensen helpen om sneller en beter te reageren. Komt de overstroming mijn kant op, en ben ik hier nog veilig? Met metingen via gsm's en auto's en door citizen science wordt het weerbericht van de toekomst een pak accurater. "Extremen worden extremer.