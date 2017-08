Evacuaties op Corsica door aangestoken bosbranden

Op het Franse eiland Corsica staat meer dan 2.000 hectare natuur in brand door twee grote brandhaarden. Er zijn geen slachtoffers, maar 680 campinggasten en de 202 bewoners van enkele dorpjes moesten in veiligheid worden gebracht. Wandelaars in dit populaire wandelgebied in de buurt van Bastia werden uit voorzorg overgebracht naar herbergen. Door een sterke wind heeft het vuur zich snel verspreid en kan amper geblust worden. Volgens de krant Le Monde heeft de politie een 55-jarige man gearresteerd die vijf bosbranden zou hebben aangestoken. De man ontkent de feiten, maar zou door een getuige herkend zijn.