Europese Literatuurprijs voor Max Porter en zijn vertaalster

De Britse schrijver Max Porter ontvangt de Europese Literatuurprijs voor de roman Verdriet is het ding met veren. De prijs honoreert zowel auteur als vertaler. Naast de 10.000 euro voor Porter, ontvangt vertaalster Saskia van der Lingen ook 5.000 euro. Verdriet is het ding met veren gaat over een jong gezin in Londen waarvan de moeder plots overlijdt. De vader blijft achter met zijn twee zoontjes, als er ineens een kraai bij hen intrekt die zich gedraagt als bemoeial, vriend, kinderoppas, trooster en therapeut. Het verhaal wordt verteld in de vorm van een prozagedicht, met korte fragmenten, door afwisselend de vader, jongens en kraai. De jury, onder voorzitterschap van Anna Enquist, noemt de roman aangrijpend zonder sentimenteel te worden: 'We hebben een boek willen bekronen dat bij uitstek laat zien hoe gevarieerd de Europese literatuur kan zijn.