Europees Hof: 'Seks ook voor oudere vrouwen belangrijk'

Voor vrouwen van middelbare leeftijd en ouder is seks even belangrijk als voor hun jongere seksegenoten. Dat concludeert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nadat een Portugese vrouw er kwam aankloppen. De vrouw, Maria Moraïs, onderging een vaginale ingreep. Na die operatie had ze last van gevoelloosheid in de vagina, wat nefaste gevolgen op haar seksleven had. Ze kreeg een schadevergoeding toegekend, maar omdat ze vijftig jaar oud en moeder van twee kinderen is, werd die door de rechtbank met een derde verminderd. De Portugese rechters oordeelden dat seks op die leeftijd minder relevant was. Onterecht, vindt het Europees Hof nu. Het noemt de Portugese rechters in zijn arrest vooringenomen en veroordeelt Portugal tot een schadevergoeding van 3.250 euro.