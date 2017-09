Europees debutant Gerkens blijft overeind

Maandag 19 juni 2017: Pieter Gerkens wordt in het Astridpark voorgesteld als de nieuwste aanwinst van Anderlecht. De transfer was verrassend: Gerkens was aan het begin van vorig seizoen niet eens titularis bij het Sint-Truiden van Ivan Leko. Maar hij toonde in die moeilijke periode wel dat hij uit het juiste hout is gesneden. Hij vocht terug en in de terugronde werd hij 'incontournable' in het spelsysteem van Leko. Maar wie had durven denken dat bij de eerste thuiswedstrijd van Anderlecht op het Europese kampioenenbal Pieter Gerkens in de basis zou staan? En toch.