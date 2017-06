Het hoofdgebouw van het Europees Parlement in Brussel is in 2019 - 26 jaar na de bouw - "aan het einde van zijn levensduur" en wordt mogelijk gesloopt. Er is sprake van verkrotting, constructiefouten, lekkages en problemen met de verwarming, staat in officiële documenten. De bouw van het Paul-Henri Spaak-gebouw werd in 1993 afgerond en bevat 600 kantoren, horeca en enkele grote vergaderruimten.