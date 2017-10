Europalia is in de ban van Indonesië

Europalia focust dit jaar op alles wat uit Indonesië komt, een gastland waarover al te weinig geweten is. Daar wil het festival verandering in brengen.

Drie grote thema's spinnen een rode draad doorheen het uitgebreide programma: biodiversiteit, uitwisselingen en voorouders en rituelen. Dat laatste onderwerp wordt uitgespit in de openingstentoonstelling Ancestors & Rituals, met topstukken uit het National Museum in Jakarta, zoals een heilige ladder uit de Molukken om te communiceren met de voorouders, schedels waarvan werd geloofd dat er nog geesten in rondwaarden, of een houten drakenhoofd dat diende als ornament van een koninklijke boot. De expo brengt geen exotisch verhaal, maar een actuele vraagstelling rond voorouders en rituelen in een geglobaliseerd Indonesië. Wat betekenen ze nu nog?

Twee pareltjes

Daartegenover staat de tentoonstelling Power and Other Things.