Europa tikt Polen, Hongarije en Tsjechië op de vingers

De Europese Commissie heeft inbreukprocedures gelanceerd tegen Polen, Hongarije en Tsjechië omdat de drie landen categoriek blijven weigeren om asielzoekers over te nemen van Griekenland en Italië. "Europa gaat niet alleen om het vragen van fondsen of het garanderen van veiligheid. Het gaat ook om het delen van moeilijke momenten", zo verdedigde Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos de beslissing. In september 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, schaarden de lidstaten zich achter een tijdelijk spreidingsplan voor asielzoekers met een grote kans op bescherming die via Griekenland of Italië in de Europese Unie arriveerden. Bijna twee jaar en herhaaldelijke oproepen later hebben Polen, Hongarije en Tsjechië nog steeds geen, of amper asielzoekers overgenomen van de twee landen aan de Europese buitengrenzen.