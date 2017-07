EU verwittigt Bangladesh: migranten moeten terug

De Europese Unie zet Bangladesh onder druk om zijn economische migranten in Italië en Griekenland terug te nemen. Volhardt Dhaka in zijn onwil afspraken te maken over een terugkeerbeleid, dan komt de EU in september met strafmaatregelen. Het is de eerste keer dat de EU met dergelijke sancties dreigt.

De eerste mogelijke sanctie is het beperken van de uitgifte van visa aan politici en zakenlieden uit Bangladesh; indien nodig wordt ook de kledingexport naar Europa aan banden gelegd. De lidstaten hebben genoeg van de onwil van Bangladesh bij het terugnemen van zijn eigen inwoners. Bengalezen vormen na de Nigerianen de tweede groep van migranten die via mensensmokkelaars arriveren in Italië. De EU-ambassadeurs zullen het gedraal van Dhaka vandaag veroordelen, waarna de Europese Commissie deze boodschap - inclusief de deadline om uiterlijk in september tot afspraken te komen - bij Bangladesh neerlegt.