EU vergeet eigen plan bij promotie personeel

Vrouwen maken 55 procent van het personeelsbestand van de Commissie uit, maar op managementniveau bezetten ze slechts 34 procent van de posten. Tegen november 2019 wil de Commissie dat aantal opkrikken tot 40 procent. Het is een van de belangrijkste pijlers in een nieuw personeelsplan. Er was al vooruitgang geboekt, onder meer via doelgerichte coaching, maar volgens voorzitter Jean-Claude Juncker moest er nog meer gebeuren. Daarom kwamen er nu ook individuele doelstellingen per departement. Op dezelfde dag, in alle stilte, kregen zes mannen en geen vrouwen een topfunctie toebedeeld. De zes mannen werden gekozen uit een lijst van negentien kandidaten, onder wie vier vrouwen.