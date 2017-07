Etiket van 38 miljoen schrikt af

De zucht van opluchting van coach René Weiler was net niet tot op de redactie in Kobbegem te horen: Leander Dendoncker (22) is klaar voor de strijd. Voor de Supercup moest de marathonman van het voorbije seizoen verstek geven met een virale infectie en hoge koorts, maar inmiddels heeft hij de groepstrainingen zonder problemen hervat. Tegen promovendus Antwerp kan Weiler dus een beroep doen op zijn sleutelpion. Wat ook meespeelt in Weilers tevredenheid: het besef dat het anders had kunnen lopen. We nemen u mee naar 13 november, Brussel. Bij de kwalificatie-interland van de Rode Duivels tegen Estland posteert Roberto Martínez Dendoncker rechts achterin in een driemansdefensie - een voor hem ongewone positie.