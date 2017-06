► Geboren in Brussel op 11 september 1957. ► Werkt exclusief als kinderchirurg sinds 1986 in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel en in het Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes in La Louvière. ► Opleiding: algemene chirurgie aan het Universitair Ziekenhuis Brugmann Brussel; kinderchirurgie aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Brussel en het Great Ormond Street Hospital London.