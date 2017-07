Ervaring haalt het van jeugd

Groter had het contrast niet kunnen zijn op het centercourt van Wimbledon, waar Venus Williams in grootse stijl haar honderdste partij speelde. Op haar twintigste Wimbledon bereikte ze na de 86ste zege voor de tiende keer de halve finales, het is een hallucinerende statistiek. Op dat podium is Williams bovendien de oudste speelster sinds Martina Navratilova in 1994 op 37-jarige leeftijd de Wimbledon-finale bereikte. Ostapenko wist dat ze bij haar eerste optreden in het beroemdste tennistheater ter wereld de geschiedenis moest verslaan.