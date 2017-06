Erkenning kinderchirurgen in de maak

Een onnodige operatie, een te grote snee of complicaties na de operatie. Af en toe loopt het mis wanneer algemeen chirurgen kinderen opereren (zie hiernaast). In ons land kan dat nog omdat kinderchirurgen niet erkend zijn. Het betekent ook dat buitenlandse kinderchirurgen hier niet aan de slag kunnen en dat Belgische kinderchirurgen hun vak niet in het buitenland kunnen uitvoeren. Intern leeft het debat al minstens tien jaar maar er werd onderling nooit een akkoord gevonden. De vakvereniging van de Belgische kinderchirurgen meldt nu echter dat beterschap op komst is.