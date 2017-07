Er wordt te gretig geknipt tijdens de bevalling

"Ik heb een officieel onderzoek gevraagd naar dit gynaecologisch geweld." Staatssecretaris Marlène Schiappa, bevoegd voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen in Frankrijk, vindt dat Franse verloskundigen te gauw overgaan tot episiotomie. Lees: de beruchte knip die ze tijdens de bevalling vaak preventief in het perineum zetten om te voorkomen dat de vagina scheurt. De gynaecologen reageren furieus "dat ze hun patiënten niet mishandelen", en verwijten Schiappa dat ze foute cijfers hanteert. Ook bij ons is de 'knip' een hot topic en punt van discussie. In bijna de helft van de bevallingen in Vlaanderen komt er een aan te pas.