Er is nog meer

Het Brusselse stadsbestuur werkt aan een kadaster met alle mogelijke mandaten in structuren die met de stad verbonden zijn. dat is een andere manier om te zeggen dat er op dit moment nog niemand is die precies wéét hoeveel mandaten er zijn en hoeveel middelen daarin omgaan. dit overzicht is dus per definitie onvolledig. een aantal interessante velden zijn buiten beeld gebleven. de socialehuisvestingsmaatschappijen. Alleen al in Brussel-stad zijn er een zestal actief. de filialen van intercommunales. net zoals in Wallonië en vlaanderen zitten er onder de grote intercommunales wellicht dochter- vennootschapjes met eigen bestuurders. Brussel is maar een van de negentien gemeenten in het Gewest. Ook vanuit de andere gemeenten zijn er mandaten te verdelen in verenigingen allerhande. inzicht daarin ontbreekt. dat is voor een volgende keer.