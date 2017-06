Er is iets met haar lippen. Je zegt: er is iets met je lippen. Nu is er iets met haar ogen. Ze fonkelen, even, maar wel fel. Ze wordt gelukkig van je woorden. In haar ogen zie je een ster die valt, een komeet die voorbijschiet, een vuur dat opgepookt wordt. Daar zeg je maar niets van, want ze zou het niet begrijpen. Wat er gebeurd is, is dit. Een jongedame heeft een compliment gekregen van een man. Zij is vier, hij is haar vader. Dat bemoeilijkt de zaken niet. Het bemoeilijkt wel de beschrijving ervan. Het is in deze alerte en beduchte samenleving zoeken en tasten naar de juiste woordenschat om de liefde van een vader voor zijn dochter te verklaren.