Enkel de matige man verliest bij quota

Sinds er genderquota zijn in de politiek, worden er meer vrouwen verkozen. Dat spreekt voor zich. De London School of Economics (LSE) voegt daar nu een conclusie aan toe: quota komen ook de totale kwaliteit van de politiek ten goede. Niet alleen door de instroom van getalenteerde vrouwen, maar ook omdat het vooral matige mannen zijn die plaats ruimen. De LSE nam daarvoor een case onder de loep: de Sociaaldemocraten in Zweden. Die partij besliste in 1993 al dat al haar kieslijsten voor de helft uit vrouwen moest bestaan. Ook moesten die ‘geritst’ worden, dus nooit twee mannen na elkaar.